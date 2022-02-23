МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Руководитель Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Джен Истерли заявила, что Россия якобы может в ответ на американские санкции рассмотреть принятие мер, способных повлиять на критически важную инфраструктуру США. В США заявили о пользе американских санкций для экономики России

Президент США Джо Байден ранее заявил о введении санкций США против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Хотя в настоящее время конкретных или достоверных угроз для США нет, Россия может рассмотреть возможность принятия ответных мер в ответ на санкции, которые могут повлиять на нашу критически важную инфраструктуру", — заявила Истерли в Twitter.

Она призвала все организации ознакомиться с разработанными агентством шагами для того, чтобы снизить риски в области кибербезопасности.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.