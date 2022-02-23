МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил возможный проект строительства новой штаб-квартиры министерства обороны в Кувейте и продажу сопутствующего оборудования общей стоимостью около одного миллиарда долларов, говорится в заявлении минобороны США. Кабмин профинансирует строительство важных инфраструктурных объектов

"Госдепартамент принял решение одобрить возможную продажу правительству Кувейта оборудования для проектирования и строительства комплекса штаб-квартиры министерства обороны Кувейта и сопутствующего снаряжения ориентировочной стоимостью в один миллиард долларов", — говорится в заявлении.

Согласно документу, реализация этого предлагаемого плана потребует отправить в Кувейт десять представителей правительства или подрядчиков США на срок до семи лет для обеспечения управления и контроля над строительством.

Как отмечается в заявлении, эта сделка не окажет "негативного влияния на оборонную готовность США", однако поможет улучшить инфраструктуру "крупного союзника, не входящего в НАТО", которого США считают "важной силой для политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке".