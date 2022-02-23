МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в январе, по окончательной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, что соответствует предварительной оценке, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFx. Эксперты спрогнозировали всплеск инфляции в России из-за санкций США

Окончательные данные будут опубликованы в релизе европейского статистического агентства Евростат в среду, 23 февраля, в 13.00 мск.

В 10.00 мск исследовательская компания Gfk опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что в марте индикатор составит минус 6,3 пункта после уровня февраля в минус 6,7 пункта.