РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Анна Кузнецова сообщила журналистам, что на утро среды более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России. Власти уточнили условия получения выплаты для беженцев

При этом она отметила, что более одной тысячи из них — сироты и что есть все данные о том, куда они направляются.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.