РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — ПРАЙМ. Правительство Ростовской области сообщило, что еще 11,7 тысячи беженцев отправлены 17 поездами из региона в другие субъекты РФ. Более 31 тысячи детей из Донбасса пересекли границу России

Отмечается, что в это число входят 5542 ребенка.

Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.