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https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836143629.html
Из Ростовской области в другие регионы отправлены 11,7 тысячи беженцев
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. Правительство Ростовской области сообщило, что еще 11,7 тысячи беженцев отправлены 17 поездами из региона в другие субъекты РФ. Отмечается, что в это число входят 5542 ребенка... ПРАЙМ, 23.02.2022
экономика, новости, беженцы, лнр, днр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 фев — ПРАЙМ. Правительство Ростовской области сообщило, что еще 11,7 тысячи беженцев отправлены 17 поездами из региона в другие субъекты РФ.
Отмечается, что в это число входят 5542 ребенка.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.