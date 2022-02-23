МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, в 2021 году выросла в 2,2 раза к предшествовавшему году и достигла 21,094 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Danone снизилась в 2021 году

Разводненная прибыль на акцию выросла до 12,95 доллара с 5,998 доллара в 2020 году. Операционная прибыль выросла в годовом выражении в 1,8 раза, до 21,094 миллиарда долларов. Выручка от продаж выросла в 1,4 раза в годовом выражении, до 63,495 миллиарда долларов.

Rio Tinto прогнозирует, что по итогам текущего года её капитальные расходы составят около 8 миллиардов долларов. В 2020 году расходы компании составили 7,4 миллиарда долларов.

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает примерно в 40 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.