МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за прошлый год снизила чистую прибыль на 1,6% — до 1,924 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Rio Tinto выросла в 2021 году более чем в 2 раза

Прибыль на акцию составила 2,94 евро после 2,99 евро годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 19,3% год к году и составила 2,257 миллиарда евро.

Объем продаж при этом вырос на 2,8% — до 24,281 миллиарда евро, а увеличение сопоставимых продаж (like-for-like) составило 3,4%.

Объем продаж компании в Европе и Северной Америке вырос за год на 2,9%, до 13,762 миллиарда евро, в остальном мире — на 4,1%, до 10,52 миллиарда.

По итогам прошлого квартала Danone увеличила объем продаж в годовом выражении на 10,9%, до 6,242 миллиарда евро. Продажи в Европе и Северной Америке выросли в отчетном квартале на 4,3%, до 3,48 миллиарда евро, в остальном мире — на 10%, до 2,762 миллиарда.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другими.