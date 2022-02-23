МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 6.00 СРЕДЫ ГРАНИЦУ РФ ПЕРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 95 ТЫС БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА — ВРИО ГЛАВЫ МЧС ЧУПРИЯН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836143958.html
Пандемия коронавируса
Врач рассказал, чего нельзя делать после контакта с больным COVID
Прогнозы 2022
Эксперты предсказывают падение цен на недвижимость
Украинский кризис
Кулеба рассказал о "плане Б" для Украины
Северный поток-2
Шах и мат канцлера Шольца. Куда денут "Северный поток-2"
Санкции
Япония вводит санкции против России
Санкции против РФ
Министр экономики Германии рассказал об остановке "Северного потока-2"
Личный кошелек
Эксперт предупредил, когда закончится "золотой век" доллара
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ПО СОСТОЯНИЮ НА 6.00 СРЕДЫ ГРАНИЦУ РФ ПЕРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 95 ТЫС БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА — ВРИО ГЛАВЫ МЧС ЧУПРИЯН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836143958.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.