2022-02-23T10:24:18+03:00

2022-02-23T10:24:18+03:00

2022-02-23T10:24:18+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836143958.html

Границу России пересекли более 95 тысяч беженцев из Донбасса

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ПО СОСТОЯНИЮ НА 6.00 СРЕДЫ ГРАНИЦУ РФ ПЕРЕСЕКЛИ БОЛЕЕ 95 ТЫС БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА — ВРИО ГЛАВЫ МЧС ЧУПРИЯН Новость дополняется ПРАЙМ, 23.02.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60