МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG, приходящаяся на акционеров, за прошлый год увеличилась на 16,1%, до 1,634 миллиарда евро, следует из отчета компании. Чистая прибыль Danone снизилась в 2021 году

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию поднялась до 3,76 евро с 3,23 евро годом ранее, привилегированную — до 3,78 евро после 3,25 евро. Операционная прибыль выросла на 9,6%, до 2,213 миллиарда евро. Продажи компании увеличились на 4,2%, до 20,066 миллиарда евро.

По итогам текущего года компания прогнозирует органический рост продаж в пределах 2-4%.

"В целом, в 2021 году мы продемонстрировали хорошие показатели. Мы зафиксировали органический рост во всех бизнес-подразделениях, сохранили стабильную маржу и добились значительного увеличения прибыли на привилегированную акцию, несмотря на очень сложную бизнес-среду с беспрецедентными сбоями в цепочке поставок, нехватку сырья и сильный рост цен", — говорится в релизе.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец 2021 года штат компании составляет 52 тысячи человек.