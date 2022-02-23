МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала BFMTV, что министры финансов стран Евросоюза соберутся на совещания в пятницу и субботу для проработки дополнительных санкций против России. Состояние российских миллиардеров значительно изменилось с начала года

Он добавил, что в ЕС оставили в запасе "гораздо более губительные санкции против России" на случай, если Владимир Путин продолжит "свою политику нарушения международного права" и в пятницу и субботу пройдёт совещание министров финансов стран ЕС, которые продолжат эту работу.

Во вторник ЕС единогласно принял пакет санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в списке — 27 физлиц и организаций.

Кроме того, Ле Мэр назвал действия канцлера Германии Шольца по приостановке сертификации "Северного потока-2" смелым решением и заявил.

Глава минфина Франции считает, что Германия осознала, что энергетическая независимость не имеет цены.

"Это то, что мы говорим годами и является центром нашей политики — энергетическая независимость. Это наш приоритет…", — сказал Ле Мэр

Он также добавил, что "Северный поток-2" сможет возобновить работу "в тот день, когда российская власть будет соблюдать свои международные обязательства".