МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам третьего квартала 2021-2022 финансового года (завершился 31 декабря) составила 640 миллионов долларов, в 1,6 раза превысив показатель годичной давности и поставив новый квартальный рекорд, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Barclays выросла в 2021 году в четыре раза

"Lenovo Group сегодня объявила рекордные квартальные результаты группы с показателями прибыли и выручки", — говорится в сообщении.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 5,5 доллара после 3,31 доллара за три месяца годом ранее. Выручка Lenovo в годовом выражении выросла на 17% — до 20,127 миллиарда долларов.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники.