МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам января, по окончательной оценке, ускорилась до 5,1% с 5% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений Евростата.

Годом ранее в еврозоне была зафиксирована инфляция всего в 0,9% годовых.

Только за январь нынешнего года потребительские цены в еврозоне, по окончательной оценке, увеличились на 0,3%.

Базовая годовая инфляция при этом замедлилась до 2,3% с 2,6% месяцем ранее. Показатель также совпал с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой.