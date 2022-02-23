МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Минфин внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках в связи с введением санкций США на операции с госдолгом России, и совместно с ЦБ РФ при необходимости будет принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности, говорится в сообщении министерства. Глава минфина Франции рассказал, когда подготовят санкции против России

"В связи с введением 22 февраля 2022 года ограничительных мер США на операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках", — сказано в сообщении.

"Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности", — добавляется в сообщении.

Так, отмечается, что предоставленные Банком России 22 февраля возможности для финансовых организаций временно не учитывать изменение текущей рыночной стоимости ценных бумаг будут способствовать более плавной адаптации финансовых рынков к произошедшим изменениям в ограничительных мерах.

Кроме того, Минфин ради укрепления финансовой стабильности будет принимать решения по поводу размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) в ближайшие недели с учетом рыночной конъюнктуры.

"В целях содействия укреплению стабильности на российском долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению ОФЗ в ближайшие недели будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры", — сказано в сообщении.

При этом, указывает министерство, значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете, который составляет более 4,5 триллиона рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях — 2,2 триллиона рублей, позволяет гибко подходить к графику размещений.

"Возобновление размещения ОФЗ по мере снижения волатильности финансовых рынков может сопровождаться увеличением доли инструментов с более низким уровнем процентного риска (дюрации) с учетом структуры рыночного спроса", — добавили в министерстве.

Минфин теперь в ближайшее время будет размещать только новые выпуски государственных облигаций для снижения риска вынужденных их продаж отдельными категориями иностранных инвесторов, говорится в сообщении министерства.

"В целях снижения риска вынужденных продаж обращающихся государственных ценных бумаг со стороны отдельных категорий иностранных инвесторов размещение государственных облигаций после 22 февраля 2022 года будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений ОФЗ, выпуски которых зарегистрированы ранее указанной даты", — сообщило министерство.

Соответствующие изменения будут разъяснены инфраструктурным организациям на рынке ценных бумаг, связанным с депозитарной и клиринговой деятельностью, а также организациям, занимающимся администрированием глобальных облигационных индексов, добавили в ведомстве.

США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.