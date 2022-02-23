МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Представительство Франции при ЕС сообщило в Twitter, что постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали на заседании COREPER II в среду все технические детали европейских санкций за признание независимости ДНР и ЛНР. В Минфине рассказали о мерах по укреплению финансовой стабильности России

Отмечается, что запущена финальная процедура утверждения, публикация списков в официальном журнале ЕС ожидается сегодня после 15.00 по местному времени (17.00 мск).

Во вторник главы МИД Евросоюза согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами окажутся депутаты Госдумы России, голосовавшие за признание независимости — всего 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с ДНР. Кроме того, в список дополнительно попадут 27 физлиц и организаций.