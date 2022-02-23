БЕРЛИН, 23 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что подготовка нового доклада министерства экономики страны по "Северному потоку-2" займет некоторое время. СМИ: Munich Re сообщила об отмене контракта по "Северному потоку-2"

Также он отметил, что окончательное решение по сертификации принимает регулятор. "Решающее значение имеет то, что скажет Федеральное сетевое агентство", — сказал Хебештрайт.

Ранее министерство экономики Германии, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору — Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток-2" для обеспечения энергопотребностей Германии. На этой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сертификацию "Северного потока-2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.