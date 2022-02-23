МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Объявленные Западом в отношении Москвы санкции серьезные, но их нельзя назвать смертельными; экономика России в состоянии выдержать как уже анонсированные, так и более жесткие ограничения, хотя прогнозировать характер и масштабы будущих действий США и партнеров сложно, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Ударят, где не ждали: как новые санкции изменят рынок нефти

США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.

Кроме того, минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.

"Это санкции серьезные, но не смертельные. Их введение до некоторой степени удорожит деньги в России, что повлияет и на цены, но к краху экономики не приведет", — полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина напомнила, что Россия не впервые сталкивается с санкциями Запада.

"Конечно, мы это уже проходили. Как и в предыдущие периоды обострений, российская экономика санкции, и уже введенные, и ожидаемые, выдержит. Но издержки понесет, в том числе, за счет очередного роста цен, связанного с удорожанием сырья и комплектующих, а также увеличением различного рода логистических затрат", — считает она. Под санкциями Евросоюза окажется 351 депутат Госдумы

Эксперт отметила, что объявленные санкции пока не очень сильные. "Запрет западным инвесторам торговать облигациями российского суверенного долга, скорее всего, приведет к снижению котировок соответствующих ценных бумаг, но сам по себе финансовый рынок не обрушит. Ограничения на финансирование ВЭБа и Промсвязьбанка, а также их дочерних компаний вынудят обратиться к другим источникам заимствований. То же самое произойдет с оборонными предприятиями, которые будут искать новых партнеров и найдут их в восточных странах", — полагает она.

Ограниченный эффект от озвученных США санкций отмечает и доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

"Банки, которые попали под новые санкции, не сильно от этого пострадают, также как их клиенты. Дело в том, что ПСБ — оборонный банк, он не ориентирован на западные рынки. ВЭБ — национальный банк развития, он не выполняет функции коммерческого банка, у него даже нет банковской лицензии, его деятельность ведется на основе федерального закона. Негативные последствия для этих банков будут только в том, что им теперь недоступны операции на международном финансовом рынке (заимствования, расчеты, операции с ценными бумагами и т.д.)", — разъяснил эксперт.

Что касается санкций по госдолгу РФ, то Бадалов указал на то, что "Россия давно не является страной, зависящей от внешних заимствований". "Наоборот, важнее подумать в таких условиях в какие активы безопаснее вкладывать свои золотовалютные резервы. У России один из самых низких государственных внешних долгов в мире", — добавил он.

ПРОГНОЗЫ ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ

Говоря о перспективах дальнейшего раскручивания санкционной спирали, эксперты схожи во мнении, что прогнозы делать трудно, и вопрос введения таких более жестких ограничений лежит в плоскости политики. В МИД России оценили ущерб от новых санкций США

"Относительно будущих мер со стороны Запада (прежде всего, США) делать прогнозы трудно. Нужно понимать, что мировая экономика – это система сообщающихся сосудов. И Россия является не только потребителем западных товаров, но и поставщиком ценного сырья. Кроме того, перекрывая торгово- экономические связи с Россией, Запад толкает ее в объятия Китая…" — говорит Устюжанина.

В свою очередь Журавлев выразил опасения, что при дальнейшей эскалации конфликта США будет легче втянуть в санкции европейцев. Прежде всего, в части энергетического сотрудничества России и Европы, в том числе по запуску в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".

"То влияние, которое окажут (более жесткие – ред.) санкции на мировую экономику, американцам выгодно. Они смогут поставлять свои энергоносители в Европу… Товарооборот между Россией и США невелик, так что собственные потери для них будут минимальные, а выигрыш — большой. Так что надеяться на то, что санкций не будет, не стоит. Единственное чего можно ожидать, что не удастся продавить Европу на энергетические санкции. Но, если противостояние будет нарастать, то и это удастся", — уверен он.

При этом он также заметил, что Россия ведет переориентацию поставок энергоносителей на Восток, и потери экономики от санкций на энергетический комплекс в среднесрочной перспективе удастся нивелировать.

АПОКАЛИПСИСА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

Возможный сценарий реакции российской экономики в ответ на потенциально самый жесткий пакет западных санкций для РИА Новости оценил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. Глава МИД Венгрии рассказал о наложении вето на санкции ЕС против России

По его словам, такой вариант может включать запрет на операции с суверенным долгом России, отключение от расчетов в иностранной валюте нескольких крупных банков. Также возможно включение одной или нескольких крупнейших компаний России или их акционеров в список SDN (The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) с максимальными ограничениями.

"В этом случае после введения санкций НРА ожидает рост волатильности и турбулентности как на финансовом, так и на валютном рынке. Не исключено, что в ближайший месяц рубль может ослабеть на 10-20% и достичь показателей 90-100 рублей за доллар. Кроме того, ожидаем увеличение глобальной волатильности, цена на нефть может подскочить до 100 долларов за баррель, также возможен резкий рост глобальных цен на газ", — говорит аналитик. При этом курс доллара по 120 рублей возможен лишь в случае наложения на Россию существенных экспортных ограничений, уточнил Гришунин.

Такой сценарий приведет к увеличению глобальной и локальной инфляции: темпы роста цен в России в марте вряд ли будут ниже 8-9% и даже могут "подбираться" к двухзначным отметкам. Аналитик напомнил, что рост курса доллара на 10%, как правило, дает вклад в инфляцию в 1-2 процентного пункта, при этом этот рост будет с лагом в два-три месяца, поэтому сезонного снижения инфляции в летние месяцы лучше не ждать.

"Увеличение волатильности, скорее всего, не оставит регулятору выбора 18 марта. Полагаем рост ключевой ставки как минимум на 1 процентный пункт. Если же волатильность на валютном рынке будет демонстрировать те же тренды, что и осенью 2014 года, не исключен и более резкий рост ключевой ставки. Кратковременное увеличение ключевой ставки до 15%-17% теперь уже не кажется невероятным сценарием, а одним из возможных вариантов развития событий", — прогнозирует эксперт.

При реализации неблагоприятного геополитического сценария рост российской экономики в 2022 году вряд ли будет сильно выше нуля, при этом есть вероятность перехода в отрицательную зону, что связано с тем, что экономике придется вновь "приспосабливаться" к новой реальности, заключил он.