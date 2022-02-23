Эксперты: новые санкции США увеличат издержки, но экономика России выдержит
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Объявленные Западом в отношении Москвы санкции серьезные, но их нельзя назвать смертельными; экономика России в состоянии выдержать как уже анонсированные, так и более жесткие ограничения, хотя прогнозировать характер и масштабы будущих действий США и партнеров сложно, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.
Кроме того, минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.
"Это санкции серьезные, но не смертельные. Их введение до некоторой степени удорожит деньги в России, что повлияет и на цены, но к краху экономики не приведет", — полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
Доктор экономических наук, руководитель отделения макроэкономики и моделирования региональных систем ЦЭМИ РАН Елена Устюжанина напомнила, что Россия не впервые сталкивается с санкциями Запада.
"Конечно, мы это уже проходили. Как и в предыдущие периоды обострений, российская экономика санкции, и уже введенные, и ожидаемые, выдержит. Но издержки понесет, в том числе, за счет очередного роста цен, связанного с удорожанием сырья и комплектующих, а также увеличением различного рода логистических затрат", — считает она.
Эксперт отметила, что объявленные санкции пока не очень сильные. "Запрет западным инвесторам торговать облигациями российского суверенного долга, скорее всего, приведет к снижению котировок соответствующих ценных бумаг, но сам по себе финансовый рынок не обрушит. Ограничения на финансирование ВЭБа и Промсвязьбанка, а также их дочерних компаний вынудят обратиться к другим источникам заимствований. То же самое произойдет с оборонными предприятиями, которые будут искать новых партнеров и найдут их в восточных странах", — полагает она.
Ограниченный эффект от озвученных США санкций отмечает и доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.
"Банки, которые попали под новые санкции, не сильно от этого пострадают, также как их клиенты. Дело в том, что ПСБ — оборонный банк, он не ориентирован на западные рынки. ВЭБ — национальный банк развития, он не выполняет функции коммерческого банка, у него даже нет банковской лицензии, его деятельность ведется на основе федерального закона. Негативные последствия для этих банков будут только в том, что им теперь недоступны операции на международном финансовом рынке (заимствования, расчеты, операции с ценными бумагами и т.д.)", — разъяснил эксперт.
Что касается санкций по госдолгу РФ, то Бадалов указал на то, что "Россия давно не является страной, зависящей от внешних заимствований". "Наоборот, важнее подумать в таких условиях в какие активы безопаснее вкладывать свои золотовалютные резервы. У России один из самых низких государственных внешних долгов в мире", — добавил он.
ПРОГНОЗЫ ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ
Говоря о перспективах дальнейшего раскручивания санкционной спирали, эксперты схожи во мнении, что прогнозы делать трудно, и вопрос введения таких более жестких ограничений лежит в плоскости политики.
"Относительно будущих мер со стороны Запада (прежде всего, США) делать прогнозы трудно. Нужно понимать, что мировая экономика – это система сообщающихся сосудов. И Россия является не только потребителем западных товаров, но и поставщиком ценного сырья. Кроме того, перекрывая торгово- экономические связи с Россией, Запад толкает ее в объятия Китая…" — говорит Устюжанина.
В свою очередь Журавлев выразил опасения, что при дальнейшей эскалации конфликта США будет легче втянуть в санкции европейцев. Прежде всего, в части энергетического сотрудничества России и Европы, в том числе по запуску в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".
"То влияние, которое окажут (более жесткие – ред.) санкции на мировую экономику, американцам выгодно. Они смогут поставлять свои энергоносители в Европу… Товарооборот между Россией и США невелик, так что собственные потери для них будут минимальные, а выигрыш — большой. Так что надеяться на то, что санкций не будет, не стоит. Единственное чего можно ожидать, что не удастся продавить Европу на энергетические санкции. Но, если противостояние будет нарастать, то и это удастся", — уверен он.
При этом он также заметил, что Россия ведет переориентацию поставок энергоносителей на Восток, и потери экономики от санкций на энергетический комплекс в среднесрочной перспективе удастся нивелировать.
АПОКАЛИПСИСА НЕ СЛУЧИЛОСЬ
Возможный сценарий реакции российской экономики в ответ на потенциально самый жесткий пакет западных санкций для РИА Новости оценил управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин.
По его словам, такой вариант может включать запрет на операции с суверенным долгом России, отключение от расчетов в иностранной валюте нескольких крупных банков. Также возможно включение одной или нескольких крупнейших компаний России или их акционеров в список SDN (The Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) с максимальными ограничениями.
"В этом случае после введения санкций НРА ожидает рост волатильности и турбулентности как на финансовом, так и на валютном рынке. Не исключено, что в ближайший месяц рубль может ослабеть на 10-20% и достичь показателей 90-100 рублей за доллар. Кроме того, ожидаем увеличение глобальной волатильности, цена на нефть может подскочить до 100 долларов за баррель, также возможен резкий рост глобальных цен на газ", — говорит аналитик. При этом курс доллара по 120 рублей возможен лишь в случае наложения на Россию существенных экспортных ограничений, уточнил Гришунин.
Такой сценарий приведет к увеличению глобальной и локальной инфляции: темпы роста цен в России в марте вряд ли будут ниже 8-9% и даже могут "подбираться" к двухзначным отметкам. Аналитик напомнил, что рост курса доллара на 10%, как правило, дает вклад в инфляцию в 1-2 процентного пункта, при этом этот рост будет с лагом в два-три месяца, поэтому сезонного снижения инфляции в летние месяцы лучше не ждать.
"Увеличение волатильности, скорее всего, не оставит регулятору выбора 18 марта. Полагаем рост ключевой ставки как минимум на 1 процентный пункт. Если же волатильность на валютном рынке будет демонстрировать те же тренды, что и осенью 2014 года, не исключен и более резкий рост ключевой ставки. Кратковременное увеличение ключевой ставки до 15%-17% теперь уже не кажется невероятным сценарием, а одним из возможных вариантов развития событий", — прогнозирует эксперт.
При реализации неблагоприятного геополитического сценария рост российской экономики в 2022 году вряд ли будет сильно выше нуля, при этом есть вероятность перехода в отрицательную зону, что связано с тем, что экономике придется вновь "приспосабливаться" к новой реальности, заключил он.
https://1prime.ru/state_regulation/20220223/836146750.html