МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Рост цен на капусту, лук и свеклу в России с 12 по 18 февраля ускорился по сравнению с предшествовавшей неделей, а на огурцы, помидоры, морковь, яблоки и бананы — замедлился, картофель же незначительно подешевел, следует из данных Росстата.

По информации статистического ведомства, цены в РФ на плодоовощную продукцию за период с 12 по 18 февраля увеличились в среднем на 1,2% (после роста на 1,6% за период с 5 по 11 февраля). В том числе цена на белокочанную капусту выросла на 2,6%, бананы – на 2,2%, помидоры – на 2%, морковь – на 1,8%, столовую свеклу – на 1,4%, огурцы – на 1%, яблоки – на 0,5%, репчатый лук – на 0,4%. В то же время снизились цены на картофель – на 0,1%. В России ускорилась недельная инфляция

За предыдущий отчетный период, с 5 по 11 февраля, капуста подорожала на 2,4%, свекла – на 1,1%, а лук – подешевел на 0,2%. Цена на огурцы неделей ранее выросла в среднем на 2,6%, на помидоры – на 2,3%, морковь – на 1,9%, яблоки – на 0,7%, бананы – на 2,4%. Картофель за минувший отчетный период подешевел на 0,06%.

С начала года к 18 февраля капуста в России подорожала почти на 23%, огурцы – на 20,2%, помидоры – на 19,2%, морковь — на 12,3%, свекла – на 6,9%, лук – на 2,98%, картофель – на 2,93%. Бананы с начала года прибавили в цене 15,1%, яблоки – 4,2%.

Рост цен на гречку в России за неделю с 12 по 18 февраля ускорился до 0,47% с 0,26% неделей ранее, яйца подорожали на 0,18% после снижения на прошлой неделе, замедлился рост цен на сахар – до 0,36% с 0,54%, стоимость подсолнечного масла незначительно снизилась, сообщает Росстат.

Подорожали в пределах 1% молоко, сливочное масло, сметана, творог, сыр, вермишель, чай, печенье, шоколадные конфеты. В пределах 0,5% подорожали рыба, хлеб, соль, рис, макаронные изделия из пшеничной муки первого сорта. В то же время пшено, мука пшеничная, куриное мясо и свинина снизились в цене.

Говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 0,34%, баранина – на 0,36%, сосиски, сардельки выросли в цене на 0,56%, стоимость вареной и копченой колбасы выросла в пределах 1%.

Детские мясные консервы стали дороже на 1,29%, это наибольший рост среди продовольственных товаров (без учета плодоовощной продукции).