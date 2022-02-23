МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 12 по 18 февраля ускорилась до 0,24% с 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,54%, сообщил в среду Росстат.

"За период с 12 по 18 февраля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,24%, с начала февраля – 100,54%, с начала года – 101,54%", — говорится в сообщении Росстата. На предшествовавшей неделе статистическое ведомство зафиксировало инфляцию в 0,13%, неделей до этого – 0,29%.

Опережающий инфляцию рост цен за отчетную неделю зафиксирован у ряда продовольственных и непродовольственных товаров, а также медикаментов. При этом на отдельные товары в этих категориях цены снижались.

Согласно данным Росстата, за отчетную неделю замедлился рост цен на плодоовощную продукцию – до 1,2% с 1,6% неделей ранее. Стоимость отечественных легковых автомобилей не изменилась, а рост цен на иностранные марки несколько замедлился, до 0,23% с 0,38%. Среди медикаментов ускорился рост цен на противовирусный препарат "Эргоферон" (до 1,07% с 0,93% неделей ранее) и поливитамины (до 0,4% с 0,2% на прошлой отчетной неделе), на 0,4% выросли цены на корвалол, на препарат от кашля ренгалин замедлились – до 0,46% с 1,44% неделей ранее.

Резкий рост цен на отчетной неделе произошел на туры в Турцию — в период с 12 по 18 февраля их стоимость подскочила на 6,85% после снижения на 6,12% на предшествовавшей неделе (как пояснял Росстат, в статистике отражаются изменения цен на услуги туризма с месячным опережением, то есть сейчас в динамике цен заложены покупки на март). Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – на 0,2%.

Банк России ранее в феврале повысил прогноз инфляции на текущий год до 5-6% с прежних 4–4,5%. По ожиданиям ЦБ, в середине 2023 года годовая инфляция вернется к целевому значению 4% и останется вблизи него в дальнейшем. Что касается прогноза Минэкономразвития, то газета "Ведомости" со ссылкой на источники писала, что министерство повысило свои оценки инфляции до 5,9% по итогам 2022 года.