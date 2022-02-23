МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Депутаты в своих действиях должны руководствоваться интересами избирателей, а не стран Европы, их власти неискренны — накладывают санкции на российских парламентариев, а не бизнесменов, которые "возят им деньги", сообщил РИА Новости глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников. Немецкий депутат раскритиковал меры США по "Северному потоку - 2"

ЕС 23 февраля официально принял санкции за признание ДНР и ЛНР в отношении российских парламентариев.

"Сам нахожусь с 2014 года под санкциями в ЕС. Не раз говорил европейским политикам, что недемократично ограничивать депутатов, которые руководствуются партийными (интересами) или предпочтениями избирателей, которые голосуют за политиков. Почему вы решили, что я должен руководствоваться вашими (европейских политиков) предпочтениями? И они со мной соглашались", — заявил Калашников.

При этом он отметил, что говорил об этом, когда российскую делегацию пытались лишить голоса в ПАСЕ.

"Это еще одно подтверждение их нечестности… На самом деле, это (санкции) не мешают честному депутату, у которого нет там недвижимости, работать и дальше. При этом им легче наказать депутатов, нежели бизнесменов, которые возят им туда, в Лондон, деньги, строят там дворцы, дома, стадионы. Вот тех они тронут в последнюю очередь, чего бы они ни говорили. С точки зрения их искренности это подтверждает, что для них демократические ценности и предпочтения избирателей на 10-м, 20-м месте, а не так как они говорят – на первом", — также рассказал политик.