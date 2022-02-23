МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Введенные против России со стороны Запада санкции нельзя назвать "кровавыми и адскими", но в будущем можно ожидать новых ограничений со стороны США, а также последующих ответных мер со стороны России, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев. Немецкий депутат раскритиковал меры США по "Северному потоку - 2"

Ранее в МИД РФ заявили о том, что ответ Москвы на новые санкции США будет сильным и чувствительным.

"Сейчас есть два направления — американские санкции против конкретных людей и банков и более расплывчатые, но в чем-то повторяющие американские, европейские санкции. Сказать, что эти санкции "кровавые, адские", как их называют на Западе, нельзя, но они знаковые — большую часть Госдумы внесли в список невъездных", — сказал Суздальцев.

По его словам, наши межпарламентские отношения с США всегда вызывали массу проблем, и было бы странно, если бы Госдума не ответила тем же в отношении американских коллег-конгрессменов.

"Банкам сложнее будет перекредитовываться на западных финансовых рынках, но это всегда было после 2014 года, к этому уже привыкли. Вот финансовые услуги, от которых сейчас частично отрезается Россия, это серьезно и неприятно, многие вещи повторяются с 2014 года, но в принципе это ограничивает наши возможности перекредитовываться и возможности государства использовать некоторые финансовые инструменты за рубежом", — пояснил Суздальцев.

Он добавил, что все это не катастрофично и носит характер реакции, но сказать, что этими санкциями ограничатся, тоже нельзя.

"Обычно они еще догоняют, в течение месяца-полтора будут вводить еще какие-то санкции, по большей части персональные", — полагает эксперт.

Он добавил, что если начнутся реальные боевые действия на территории Украины, можно ожидать более жестких и тяжелых санкций, в том числе и ответных со стороны России, вплоть до приостановки поставок энергоносителей на европейский рынок.

"Кстати прекращение сертификации газопровода "Северный поток 2" тоже можно отнести к санкциям, но тут возникает вопрос, это все равно что отказаться от водопровода в свою квартиру. Он уже построен, в него вложены большие деньги, но с учетом того, что газ сильно подорожал, есть мнение, что "Газпром" уже свои деньги на строительство отбил, уже нет проблем с возвратом денег. Поэтому "Газпром" смотрит на это спокойно", — подчеркнул политолог.

США накануне объявили о первых санкциях из-за эскалации вокруг Украины, в том числе в отношении суверенного долга России. В частности, будут запрещены сделки на вторичном рынке с гособлигациями РФ, которые будут выпущены после 1 марта.

Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.

В МИД РФ ранее заявляли, что негативные последствия от санкций против Москвы неминуемы для их западных инициаторов. По словам замглавы МИД РФ, Россия и дальше будет создавать надежную финансовую инфраструктуру, которая обеспечивала бы как государству, так и российскому бизнесу выход на внешние рынки капитала.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.