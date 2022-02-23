МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Включение в санкционный список в США госкорпорации ВЭБ не создаст серьезных трудностей в ее работе, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов — ВЭБа и Промсвязьбанка, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. В США обеспокоились ответом России на санкции

В госкорпорации агентству прокомментировали, что ВЭБ продолжит исполнять принятые на себя обязательства и будет защищать свои права и интересы. "ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии — способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан", — также отметили в госкорпорации.

Учитывая объявленные санкции, существенных проблем для ВЭБа они не представят: конечно, будут определенные трудозатраты, связанные с переформатированием части активов, но это потенциально небольшая доля от их общего объема, прокомментировал директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Деятельность ВЭБа фокусируется на проектах в России и инфраструктуре, с этим существенных проблем не будет, а во "внешних" проектах ВЭБу не составит труда консолидироваться в торговых операциях, передать их на другие банки или изменить систему расчетов. "Что касается привлечения средств в текущей ситуации, ВЭБ.РФ сможет привлекать средства других банков или государственные деньги. Достаточность капитала госкорпорации вполне позволяет ей наращивать объемы по кредитованию (различных внутрироссийских проектов — ред.)", — отметил Кабаков.

Осложнения от санкций для ВЭБа возникнут в поиске источников финансирования, привлекать деньги на внешних рынках будет затруднительно, считает гендиректор компании "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Поэтому вероятно, что ВЭБ будет использовать деньги Центрального банка или деньги корпораций, отмечает он.

"Эти санкции не смогут слишком затруднить деятельность ВЭБа, так скажем. То есть всегда можно будет найти выход, найти источники финансирования, найти проекты и найти схему финансирования проектов так, чтобы можно было привлекать иностранных участников без риска санкций", — добавил эксперт и отметил, что даже при санкциях взаимодействие ВЭБа с зарубежными партнерами продолжится.

Санкции, безусловно, затруднят деятельность ВЭБа и дочерних компаний, однако это будет не критично, согласен и преподаватель школы бизнеса "Синергия" Даниил Петухов. "Его "дочки" больше зависят от госзаказов, а не от обычной рыночной деятельности", — поясняет он.

Скорее всего, эти санкции — больше предупреждение для крупнейших российский государственных розничных банков, таких как Сбербанк и ВТБ, резюмирует эксперт.