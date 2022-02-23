МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в случае дальнейших шагов" РФ в ситуации вокруг Украины.

"Обсудил с госсекретарем Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины. Мы готовы ответить на потенциальные дальнейшие шаги дальнейшими жесткими мерами. ЕС и США остаются едины", — написал Боррель в Twitter.