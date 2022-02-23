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Евросоюз заявил о готовности ужесточить санкции против России
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в случае дальнейших... ПРАЙМ, 23.02.2022
экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил о готовности ввести против России еще более жесткие санкции "в случае дальнейших шагов" РФ в ситуации вокруг Украины.
"Обсудил с госсекретарем Блинкеном российскую агрессию и незаконные действия в отношении Украины. Мы готовы ответить на потенциальные дальнейшие шаги дальнейшими жесткими мерами. ЕС и США остаются едины", — написал Боррель в Twitter.