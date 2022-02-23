МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ЕС планирует ввести санкции против российских финансовых институтов ВЭБ, банка "Россия" и Промсвязьбанка, а также против главы ВТБ Андрея Костина, заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова, сообщает газета Financial Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение список. Российские банки не фиксируют проблем с операциями с валютой

"Санкции ЕС также применят к трем банкам, которые осуществляют операции в удерживаемых сепаратистами Донецкой и Луганской областях — ВЭБ, Промсвязьбанк и банк "Россия", — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в списке институтов, против которых введут санкции, ВТБ не значится, но Костин и Бортников включены в список физлиц, которым грозят контрмеры.

Минфин США ранее ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Санкции по линии минфина обычно означают блокирование активов в американской юрисдикции и запрет на сделки для физических и юридических лиц США. ВЭБ уже заявил, что продолжит исполнять принятые обязательства и будет защищать свои права и законные интересы.

Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. В Госдуме прокомментировали новые антироссийские санкции Европы

Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.

Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

Путин ранее заявил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность. По его словам, усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю. Он также добавил, что ситуация в Донбассе имеет свойство к обострению.