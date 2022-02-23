КАИР, 23 фев — ПРАЙМ. Кабинет министров Египта обсудил в среду возможные негативные последствия конфликта вокруг Украины и подготовил решения в случае проблем с поставками из РФ и с Украины, сообщила пресс-служба правительства. США делают все, чтобы "Северного потока - 2" больше не было на повестке

В частности, министры обсудили список товаров, импортируемых из этих стран, в первую очередь пшеницы. Премьер-министр Мустафа Мадбули сообщил, что на данный момент запасов пшеницы хватит на четыре месяца. В апреле ожидается начало поставок местного урожая.

"У правительства есть решения для обеспечения поставок пшеницы в случае эскалации кризиса — за счет диверсификации источников поставок", — сообщил премьер.

Также кабмин обсудил возможный негативный эффект от кризиса для туризма и стоимости топлива.

"Отмечено, что правительство приложит максимальные усилия для поиска альтернативных рынков туризма в случае негативного развития событий (между РФ и Украиной — ред.)", — говорится в сообщении.

МИД Египта пока не высказывал свою позицию по признанию Москвой независимости ДНР и ЛНР. Россия является главным поставщиком пшеницы Египту, с Украины Каир также импортирует значительное количество зерна.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.