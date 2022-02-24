МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Прямого эффекта на российскую экономику в целом от действия преференциальных режимов не прослеживается, при этом расходы федерального бюджета на их финансирование только за последние три года составили около 240 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев. Счетная палата оценила дефицит бюджета Пенсионного фонда России

"Наш отчет был посвящен только периоду 2019-2021 годов. Непосредственно расходы федерального бюджета на финансирование префрежимов за этот период составили около 240 миллионов рублей. Эта сумма не включает предоставление налоговых и таможенных льгот", — сказал Зайцев.

По его словам, заметного влияния на экономику страны в целом от префрежимов не наблюдается. "На уровне РФ мы такого влияния не увидели. Надо констатировать, что механизм преференциальных режимов носит локальный характер. Но хотелось бы здесь отметить, что даже если мы в рамках нашего мероприятия не выявили такой четкой взаимосвязи, это не значит, что она отсутствует или что ее не надо считать", — указал аудитор.

В то же время наблюдается взаимосвязь между функционированием режимов и отдельными показателями регионов. "Приведу интересные выводы, которые мы сделали по некоторым показателям. Так, в субъектах, на территории которых действуют префрежимы на 0,9% выше реальный внутренний региональный продукт на душу населения. Еще, например, выше индекс производительности труда. Это, конечно, небольшое превышение по сравнению с общим фоном, но оно есть — где-то около 0,7%", — отметил Зайцев.

При этом некоторые показатели в регионах с префрежимами оказались ниже. "Оказалось, что объем инвестиций в основной капитал ниже, причем ощутимо — на 4%. Ниже и число занятых, немного, но ниже. Кроме того, ниже число патентных заявок на душу населения — на целых 5,5%", — добавил аудитор.

"Мы посмотрели разработанные министерствами и ведомствами методики, на основании которых оценивается эффективность зон. Надо сказать, что они достаточно простые и, наверное, не до конца могут ответить на вопрос об эффектах для российской экономики и регионов. И в своем отчете мы как раз рекомендуем, чтобы эти методики были усовершенствованы", — заключил аудитор.

США, Индия и Китай сейчас являются лидерами по количеству действующих преференциальных режимов, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты РФ Дмитрий Зайцев.

"Наш анализ международного опыта показал, что наиболее активно префрежимы используются в странах с большой территорией, федеративным устройством и регионы которых имеют разный уровень экономического развития. В настоящее время лидеры по количеству зон действия префрежимов — это США, Китай, Индия", — сказал Зайцев.

По его словам, особенности правового регулирования ЕС, прежде всего в части защиты конкуренции, фактически препятствуют установлению экономических преференций на территории того или иного государства. "Есть исключения — допускается создание технико-внедренческих зон, если они стимулируют развитие высокотехнологичных, изобретательских, научно-исследовательских видов деятельности", — добавил он.

"Федеративное государственное устройство, большая территория с различным уровнем экономического развития и потенциала регионов — это те позиции, которые относятся и к Российской Федерации. Поэтому у нас этот инструмент находит применение", — заключил аудитор.

Счетная палата в своем отчете указывает, что на долю Китая и Индии в настоящее время приходится более 55% всех префрежимов в мире.

Механизм функционирования префрежимов заключается в установлении на определенной территории особого правового режима ведения хозяйственной деятельности, предоставляющего налоговые, таможенные и административные льготы отдельным субъектам предпринимательства.

Количество резидентов преференциальных режимов в России на конец 2021 года превысило 6,5 тысячи, в основном они ведут свою деятельность в сферах обрабатывающих производств, торговли и транспорта, сообщил в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

"Общее количество резидентов по тем преференциальным режимам, которые мы рассматривали в своем экспертно-аналитическом мероприятии, превысило 6,5 тысячи на конец 2021 года", — сказал Зайцев.

По его словам, число компаний с иностранным участием из них составляет около 2%.

"Что касается отраслевой структуры, то на основе данных Федеральной налоговой службы, мы можем сделать только укрупненные отраслевые разрезы. Могу сказать, например, что 40% резидентов этих префрежимов осуществляют свою деятельность в сфере обрабатывающих производств. Потом идет торговля и транспорт. Это основные направления экономической деятельности в целом по всем префрежимам", — указал аудитор.

Он отметил, что в вопросе префрежимов необходимо соблюдать баланс и не допускать перекоса в преобладании таких зон на карте страны. "Нужно четкое целеполагание, зачем эти зоны нужны. Наше экспертно-аналитическое мероприятие показало, что этого четкого целеполагания в документах стратегического планирования иногда не прослеживается", — добавил Зайцев.

Механизм функционирования префрежимов заключается в установлении на определенной территории особого правового режима ведения хозяйственной деятельности, предоставляющего налоговые, таможенные и административные льготы отдельным субъектам предпринимательства.