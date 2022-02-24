МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Евросоюз запретил определенные операции с ценными бумагами правительства и Центробанка России, которые будут выпускаться после 9 марта, говорится в регулировании, опубликованном в Официальном журнале ЕС. В США решили запретить импорт морепродуктов из России

"Должна быть запрещена прямая или косвенная покупка или продажа, прямое или косвенное предоставление инвестиционных услуг или помощь в выпуске или любая другая сделка с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенными после 9 марта 2022 года: Россией и ее правительством, Центральным банком РФ", — говорится в документе.

Также должно быть запрещено предоставление им новых кредитов после 23 февраля 2022 года, отмечается в нем.

Этот документ вносит поправки к регулированию (ЕС) № 833/2014 "об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине".