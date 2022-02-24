МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории страны военное положение. Об этом он заявил в обращении к украинцам.

Он также принял решение о срочном созыве Совета национальной безопасности и обороны.

Президент заявил, что Россия осуществила удар по военной инфраструктуре Украины.

В обращении к украинцам он заявил, что весь сектор безопасности и обороны страны работает, и призвал не паниковать.

"От всех вас нужно спокойствие, по возможности, оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем. Армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, кабинет министров Украины. Скоро я снова выйду на связь. Без паники, мы сильные, мы готовы ко всему, мы всех победим", — сказал президент.