МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ВВП США в прошлом квартале и согласно второй оценке вырос на 6,9% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Псаки: возможность выпуска нефти из резерва США остается на повестке

Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 24 февраля, в 16.30 мск.

В то же время министерство труда США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 18 февраля. Аналитики предполагают, что показатель снизился на 13 тысяч по сравнению с неделей ранее — до 235 тысяч заявок.

В 18.00 мск бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в США в январе. Эксперты полагают, что продажи новостроек в США снизились по отношению к декабрю на 0,6%, до 806 тысяч.

В 19.00 мск управление энергетической информации минэнерго страны опубликует в еженедельном отчете коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 18 февраля. Аналитики полагают, что показатель вырос на 0,767 миллиона баррелей и достигли 412,3 миллиона.