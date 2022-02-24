МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия объективно оценивает угрозы в сфере экономики, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам. Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

"Россия объективно оценивает постоянно звучащие угрозы в сфере экономики, как и свои возможности противостоять этому шантажу", – сказал Путин.

США и их союзники применят в четверг "полномасштабные" санкции к России из-за ситуации на Украине, заявил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.