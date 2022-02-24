МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco прекращает отношения с попавшим под санкции США ООО "ПСБ Лизинг", выводит свои суда "ФЕСКО Магадан" и "ФЕСКО Монерон" из лизинга, сообщает группа.

Ранее минфин США ввел санкции против российских финансовых институтов ВЭБ и Промсвязьбанк, а также 42 их дочерних структур. Согласно информации на сайте американского министерства, лизингодателем обоих судов является дочерняя компания "Промсвязьбанка" — "ПСБ Лизинг".

"В связи с возникшей ситуацией Fesco приступила к выводу судов из лизинга и прекращению отношений с ООО "ПСБ Лизинг", что должно стать основанием для исключения "ФЕСКО Магадан" и "ФЕСКО Монерон" из санкционного списка", — заявили в компании.

Там добавили, что два судна оказались в санкционном списке минфина США "исключительно вследствие особенностей финансирования и статуса лизингодателя". "Оба судна находятся на балансе ООО "ПСБ Лизинг", которое изначально оказалось под санкциями США. Таким образом, санкции министерства финансов США не относятся ни к одной из компаний Fresco, а включение в санкционный список двух судов, находящихся в лизинге у ООО "ПСБ Лизинг", не связано с деятельностью группы", — отмечают в Fesco.

Компания выполняет все взятые на себя обязательства, а морские перевозки осуществляются в штатном режиме.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.