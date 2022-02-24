МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза обсудят новые меры против России в связи с началом операции в отношении Украины. Об этом сказано в совместном заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля и руководителя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мишель созвал срочную внеочередную встречу Евросовета. Лидеры ЕС сегодня обсудят кризис и будущие ограничительные меры, которые будут иметь тяжелые последствия для России", — говорится в документе.

Все решения будут приниматься в связке с трансатлантическими партнерами, говорится в документе.