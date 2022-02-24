АЛМА-АТА, 24 фев — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана в четверг принял внеочередное решение о повышении базовой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%, сообщила пресс-служба ведомства. Минэнерго призвало ускорить начало поставок электричества в Казахстан

Ранее размер базовой ставки находился на уровне 10,25%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 п.п. Решение вступает в силу 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении Нацбанка.

В четверг на фоне начала специальной военной операции из-за Донбасса и снижения курса рубля тенге на Казахстанской фондовой бирже резко упал по отношению к доллару. В настоящее время курс снизился с 437,19 тенге за доллар до 461,53 тенге за доллар, то есть на 5,6%.

Между тем в обменных пунктах доллар продается по 466 тенге, что на 27 тенге больше, чем накануне.

Пресс-релиз с комментариями ведомства будет опубликован в 13:00 (10:00 мск).