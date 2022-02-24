МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский на фоне операции РФ призвал Запад закрыть воздушное пространство. Зеленский объявил о введении на Украине военного положения

"Закройте воздушное пространство", — написал Зеленский в посте в Twitter, где также сообщил, что провел переговоры с рядом мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Британии Бориса Джонсона.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.