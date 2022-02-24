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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836155843.html
Индекс цены гособлигаций России теряет на открытии торгов более 3%
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса теряет на открытии... ПРАЙМ, 24.02.2022
индексы, рынки, экономика, новости, гособлигации, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса теряет на открытии торгов четверга более 3%, следует из данных Московской биржи.
По состоянию на 10.09 мск индекс RGBI терял 3,2%, снижаясь до уровня 117,54 пункта.
В последний раз индикатор находился на данных уровнях в сентябре 2015 года.