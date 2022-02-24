МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Индекс цены российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса теряет на открытии торгов четверга более 3%, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 10.09 мск индекс RGBI терял 3,2%, снижаясь до уровня 117,54 пункта.

В последний раз индикатор находился на данных уровнях в сентябре 2015 года.