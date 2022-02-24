МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с представителями деловых кругов — руководителями крупнейших компаний и предприятий, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин высказался о "постоянно звучащих угрозах в сфере экономике"

"Также сегодня у президента в графике встреча с представителями российских деловых кругов — это руководители крупнейших наших предприятий, организаций, компаний в различных секторах экономики. Это те люди, которые являются крупнейшими работодателями. В первую очередь президент будет говорить с ними в рамках подготовки к посланию Федеральному собранию, ну и также, чтобы обменяться мнениями по той ситуации, которая возникает в экономике при сохранении понимания необходимости продолжения развития нашей страны после, собственно, известных событий", — сказал Песков журналистам в четверг.

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".