МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Uniper сожалеет об эскалации на Украине и следит за развитием ситуации с крайней озабоченностью, сказали РИА Новости в компании.

"Мы очень сожалеем об эскалации… и следим за развитием ситуации с глубочайшей озабоченностью. Мы, европейцы, знаем из нашей истории, что война — это худший способ разрешения политических конфликтов, и мы знаем, какие огромные страдания война причиняет людям", — отметили в компании.

"В этой ситуации мы в первую очередь обращаем внимание на наших сотрудников и клиентов. Мы занимаемся обеспечением надежности энергоснабжения, и наши клиенты зависят от нас в вопросах электро- и теплоснабжения. Так обстоит дело и в России", — добавили в Uniper.

Президент России Владимир Путин в понедельник заявил о признании Донецкой и Луганской народных республик, а утром в четверг объявил о специальной военной операции в отношении Украины. США и страны НАТО осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями.

Uniper — международная энергетическая компания, образованная в 2016 году в рамках реорганизации E.ON. Один из пяти европейских партнёров "Северного потока 2".