2022-02-24T15:42:00+03:00
2022-02-24T15:43:42+03:00
2022-02-24T15:42:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836160349.html
Премьер Драги оценил степень санкций против России
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. ДЕЙСТВИЯ РФ ДЕЛАЮТ ДИАЛОГ НЕВОЗМОЖНЫМ, САНКЦИИ ПРОТИВ РФ БУДУТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИМИ — ПРЕМЬЕР ДРАГИ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/18/833621897.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/18/833621897.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/18/833621894.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/18/833621894.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/18/833621891.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83362/18/833621891.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ДЕЙСТВИЯ РФ ДЕЛАЮТ ДИАЛОГ НЕВОЗМОЖНЫМ, САНКЦИИ ПРОТИВ РФ БУДУТ ОЧЕНЬ ЖЕСТКИМИ — ПРЕМЬЕР ДРАГИ
Новость дополняется