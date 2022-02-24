БРЮССЕЛЬ, 24 фев — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала России "отток капиталов, инфляцию и замедление экономического развития" в результате новых санкций ЕС из-за Украины. Кабмин заявил о готовности мер по защите рынков и компаний от санкций

"Мы сегодня представим пакет масштабных санкций на утверждение европейским лидерам… Этот пакет включает финансовые санкции, которые сильно ограничат доступ России на рынок капиталов, они будут иметь тяжелые последствия на российскую экономику, которая и так столкнулась с сильным напряжением в последние недели. Это давление будет нарастать, снизятся темпы экономического роста России, увеличится инфляция и отток капитала, они приведут к постепенной деградации промышленного потенциала", — сказала она.

Также, по словам Фон дер Ляйен, с критическими последствиями столкнется промышленность России из-за ограничений на экспорт технологий из ЕС.

Лидеры стран ЕС соберутся в четверг вечером на экстренный саммит в Брюсселе, где планируется согласовать новый пакет санкций против России в связи с ситуацией на Украине. Планируется также проведение в четверг саммита G7.

На пятницу запланирован экстренный виртуальный саммит лидеров стран НАТО, где будут обсуждать дополнительные шаги по "оборонительному" усилению альянса.