МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ ОБНОВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ И СОСТАВИЛИ $643,2 МЛРД НА 18 ФЕВРАЛЯ — ДАННЫЕ ЦБ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836160887.html
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЗЕРВЫ РФ ОБНОВИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ И СОСТАВИЛИ $643,2 МЛРД НА 18 ФЕВРАЛЯ — ДАННЫЕ ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836160887.html
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