Минторг США улучшил оценку роста ВВП страны в IV квартале до 7% с 6,9% в пересчете на год
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. ВВП США в четвертом квартале 2021 года, согласно второй оценке, вырос на 7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.
Реальные темпы роста потребительских расходов в США за отчетный период, по второй оценке, выросли на 3,1% после увеличения на 2% в третьем квартале. Первая оценка предполагала рост на 3,3%.
В годовом выражении, то есть по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, экономика США в прошлом квартале выросла на 5,6%.
В третьем квартале прошлого года ВВП США вырос на 2,3% в пересчете на год и на 4,9% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.
Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836161465.html