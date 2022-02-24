МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Телеканал CNN сообщил, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС, что страны Евросоюза обсуждают возможность отключения РФ от межбанковской системы SWIFT из-за начала российской военной операции на Украине. В Германии заявили, что "Северный поток-2" не является частью санкций ЕС

Сообщается, что страны разделились во мнениях по этому вопросу. Так, Польша, Эстония, Латвия и Литва выступают за то, чтобы отключение РФ от SWIFT стало частью более широкого пакета санкций, о котором, как ожидается, европейские страны объявят в четверг. При этом Германия, Италия, Венгрия и Кипр являются противниками такой меры и выступают за развитие более тесных экономических связей с Россией.

Источник в ЕС заявил телеканалу, что дискуссии на эту тему "продолжаются". Вместе с тем он ожидает, что экономические интересы возобладают, и Брюссель не пойдет на отключение России от SWIFT.