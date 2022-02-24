Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT
ЛИДЕРЫ ЕС ВО ВТОРОМ ПАКЕТЕ САНКЦИЙ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ РАССМАТРИВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ОТ SWIFT — ИСТОЧНИК
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836163004.html
Ситуация на биржах
Мосбиржа советует частным инвесторам воздержаться от необдуманных сделок
Торги
Золото дорожает на 1,5% на росте спроса на активы-убежища
Нефть
Нефть чуть замедлила темпы роста
Курсы валют
Эксперт объяснил, что ждет экономику и рубль в ближайшие недели
Глобальный энергокризис
Война или новый мир. На рынках энергоносителей началась паника
Санкции против РФ
Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT
Личный кошелек
Стоит ли сейчас скупать товары, акции и валюту
Ситуация в ДНР и ЛНР
Лукашенко предупредил о риске диверсий на границе с Украиной
Банки
Банк России сообщил, что отслеживает уровень ликвидности банков
Украинский кризис
Промышленность ФРГ боится тяжелых последствий из-за ситуации на Украине
Северный поток-2
Министр ФРГ оценил перспективы запуска газопровода "Северного потока-2"
ЛИДЕРЫ ЕС ВО ВТОРОМ ПАКЕТЕ САНКЦИЙ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ РАССМАТРИВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ОТ SWIFT — ИСТОЧНИК
https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836163004.html
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