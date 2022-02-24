2022-02-24T18:38:25+03:00

2022-02-24T18:38:25+03:00

2022-02-24T18:38:25+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836163004.html

Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT

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Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЛИДЕРЫ ЕС ВО ВТОРОМ ПАКЕТЕ САНКЦИЙ ПОКА НЕ ПЛАНИРУЮТ РАССМАТРИВАТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ РОССИИ ОТ SWIFT — ИСТОЧНИК ПРАЙМ, 24.02.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60