МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Швейцария вводит финансовые санкции в отношении трех банков России и ограничения на поездки для 336 депутатов Госдумы, заявил на пресс-конференции в четверг действующий президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис. Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT

По его словам, санкции вводятся в отношении трех банков, более 300 российских депутатов, в также в отношении ряда российских бизнесменов. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможный обход санкции ЕС, введенных в отношении России, через территорию Конфедерации. В финансовом секторе Швейцария должны будет поддержать ранее введенные санкции Евросоюза. Кассис при этом не уточнил, в отношении каких банков будут введены ограничения.

"Санкции ЕС, принятые вчера, должны быть включены в постановление в виде мер по борьбе их обходом (через территорию Швейцарии – ред.). Будут ужесточены отдельные меры, особенно в финансовой сфере. Список лиц и компаний, против которых ЕС ввел санкции, будет принят как есть", — сказал Кассис.

В свою очередь представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер заявил, что Швейцария в своем решении по санкциям в отношении России будет опираться на уже сделанные решения Евросоюза. Поскольку Конфедерация не может ввести автономные санкции, то она будет изучать, каким образом возможно предотвращение обхода санкций ЕС через территорию Швейцарии, чтобы пресечь подобные попытки.

В частности, по его словам, "от лиц, находящихся в санкционном списке, не будут приниматься никакие платежи, также им нельзя будет снимать средства".