МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом заявил, что Россия остается частью мировой экономики и, настолько, насколько она остается этой частью, не собирается наносить ущерб системе, частью которой является.

Флаги России и ЕС

Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT

Также он отметил, что военная операция, проводимая на Украине — вынужденная мера.

"То, что происходит — вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", — заявил Путин на встрече с крупным бизнесом.

Он считает, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой системы, однако ожидает, что рестрикции будут.

"Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут", — сказал Путин.

"В этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поиске тех инструментов, которые поддерживали бы производства, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются", — добавил он.

По словам Путина, со стороны правительства и власти он видит задачу в том, чтобы обеспечить бизнесу хорошие условия, больше свободы, но в известных рамках.