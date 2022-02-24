МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на встрече с крупным бизнесом заявил, что Россия остается частью мировой экономики и, настолько, насколько она остается этой частью, не собирается наносить ущерб системе, частью которой является. Источник сообщил, что ЕС пока не планирует отключение России от SWIFT

Также он отметил, что военная операция, проводимая на Украине — вынужденная мера.

"То, что происходит — вынужденная мера. Нам не оставили шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", — заявил Путин на встрече с крупным бизнесом.

Он считает, что экономические партнеры России не должны выталкивать страну из международной финансовой системы, однако ожидает, что рестрикции будут.

"Мне кажется, и наши партнеры должны это понять и не ставить перед собой задачу выталкивать нас из этой системы. Тем не менее даже по политическим соображениям эти рестрикция будут", — сказал Путин.

"В этой связи хотел бы обратиться и к вам с призывом отнестись с пониманием к тому, что происходит, и солидарно работать с правительством в поиске тех инструментов, которые поддерживали бы производства, экономику, рабочие места, но исходили из тех реалий, которые складываются", — добавил он.

По словам Путина, со стороны правительства и власти он видит задачу в том, чтобы обеспечить бизнесу хорошие условия, больше свободы, но в известных рамках.