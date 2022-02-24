ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтяная компания России — "Роснефть" — вряд ли попадет под новые санкции, о которых в ближайшее время должен заявить президент США Джо Байден из-за событий на Украине. Об этом пишет онлайн-издание Politico со ссылкой на два информированных источника в Белом доме. Канада ввела новые санкции против России

"Российский энергетический гигант "Роснефть" вряд ли станет целью нового санкционного пакета. Администрация обеспокоена ситуацией на глобальном энергетическом рынке", — говорится в тексте издания.

Другой источник, которого цитирует издание, рассказал, что новые санкции будут направлены в первую очередь против финансовых структур Российской Федерации.