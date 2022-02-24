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https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836165355.html
СМИ: "Роснефть" вряд ли попадет под новые санкции США
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ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтяная компания России — "Роснефть" — вряд ли попадет под новые санкции, о которых в ближайшее время должен заявить президент США Джо... ПРАЙМ, 24.02.2022
экономика, новости, сша, россия, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая нефтяная компания России — "Роснефть" — вряд ли попадет под новые санкции, о которых в ближайшее время должен заявить президент США Джо Байден из-за событий на Украине. Об этом пишет онлайн-издание Politico со ссылкой на два информированных источника в Белом доме.
"Российский энергетический гигант "Роснефть" вряд ли станет целью нового санкционного пакета. Администрация обеспокоена ситуацией на глобальном энергетическом рынке", — говорится в тексте издания.
Другой источник, которого цитирует издание, рассказал, что новые санкции будут направлены в первую очередь против финансовых структур Российской Федерации.