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2022-02-24T21:59:32+03:00

2022-02-24T21:56:00+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220224/836165595.html

Байден ввел санкции против четырех российских банков, в том числе ВТБ

Экономика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Президент США Джо Байден заявил о блокировке счетов четырех крупный российских банков, в том числе ВТБ. Новость дополняется ПРАЙМ, 24.02.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60