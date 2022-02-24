МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Американский президент Джо Байден заявил в четверг, что США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологичных товаров на 50%.

"Мы рассчитываем, что мы наполовину сократим экспорт (Россией) высокотехнологичной продукции", — сказал президент США.

По словам американского лидера, эти меры окажут существенное негативное влияние на "возможность модернизации (российской) военной отрасли и нанесет урон аэрокосмической отрасли, в том числе космической программе, нанесет ущерб судостроению и ударит по экономической конкурентоспособности".

"Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах", — добавил он.