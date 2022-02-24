ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США ввели санкции против 11 юридических лиц России, в том числе против Сбербанка. Всем финансовым институтам США предписано закрыть корреспондентские счета попавшего под санкции Сбербанка в течение 30 дней, сообщило американское министерство финансов.

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"Минфин предписывает всем финансовым институтам США закрыть любые корреспондентские… счета Сбербанка в течение 30 дней", — сказано в заявлении.

Новые санкции США коснулись членов руководства Сбербанка и ВТБ Ведяхина, Пучкова и Соловьева, сообщило министерство финансов США в четверг.

Очередной транш санкций объявил президент США, позднее подробности представило министерство финансов страны. В новый санкционный список вошли первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, а также члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга галина Улютина.

Кроме того, США вводят блокирующие санкции против банка "Открытие", Новикомбанка и Совкомбанка вместе с дочерними структурами, сообщило в четверг американское министерство финансов.

"Эти три финансовых института играют значительную роль в российской экономике, контролируя совокупные активы на 80 миллиардов долларов", — сказано в пресс-релизе.

Санкции против них "резко ограничивают" возможности критически значимых секторов российской экономики выходить на мировые рынки, привлекать инвестиции и использовать американский доллар, заявило министерство. Под санкции попали 12 "дочек" "Открытия" и 22 структуры, контролируемые Совкомбанком.

РЕАКЦИЯ РЫНКОВ

Обыкновенные акции Сбербанка после объявления о санкциях США против банка ненадолго усилили падение до 41,5%, сейчас теряют порядка 33% — следует из данных Московской биржи.

К 22.55 мск обыкновенные акции Сбербанка снижаются на 33,25% — до рубля 139,2 рубля.

Как сообщило ранее в четверг американское министерство финансов, США ввели санкции против Сбербанка. Сразу после этого обыкновенные акции Сбербанка падали на 41,5%, до 121,99 рубля. В четверг они на волне всеобщих распродаж максимально снижались до 89,59 рубля.