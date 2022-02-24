МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России, говорится в обнародованном в четверг заявлении министерства торговли США.

"Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров, на которые Москва полагается при развитии своей оборонной, аэрокосмической и морской промышленности", — следует из заявления ведомства.

Отмечается, что меры экспортного контроля затрагивают "полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики".