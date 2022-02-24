АФИНЫ, 24 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ЕС должен принять решения по жестким санкциям против России и подготовиться к событиям, которые могут потопить европейскую экономику.

"Мы здесь, чтобы вместе принимать решения по жестким санкциям против России. Мы здесь, чтобы потребовать скорейшего прекращения всех боевых действий, вывода российских войск из Украины и гарантий территориальной целостности Украины", — заявил Мицотакис по прибытии на внеочередную сессию Европейского совета. Источник в ЕС не исключил введения визовых ограничений для ряда россиян

Мицотакис назвал происходящее "крупнейшим военным вторжением в независимую страну со времен Второй мировой войны", вызовом всей архитектуре безопасности Европы.

"В то же время мы здесь, чтобы подготовить, построить нашу защиту от событий, которые могут потопить европейскую экономику. Я призвал включить в выводы внеочередной сессии положение, которое уполномочит Европейскую комиссию изучить и предложить Совету принять немедленные меры для поддержки государств-членов перед лицом возможного резкого повышения цен на энергоносители", — сказал греческий премьер.

"Таким образом, мы сможем обезопасить себя от возможного шантажа с российской стороны и показать, что мы остаемся непоколебимыми на пути защиты международного права и международной законности", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Позднее Минобороны сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, но выводят из строя военную инфраструктуру высокоточными средствами. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.